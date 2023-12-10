إنذار أحمر على تبوك وتحذير من الدفاع المدني

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أصدر المركز
الوطني للأرصاد " إنذار أحمر"، على أجزاء من منطقة تبوك، بسبب حالة
مناخية متقلبة.
الدفاع المدني يحذرومن جانبه دعا الدفاع
المدني، عبر بيان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إلى توخي
الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك .
وقبل قليل، حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، من حالة مطرية متوقعة حتى نهاية الأسبوع لاقادم.
أمطار متوقعة حتى نهاية هذا الأسبوعوأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يتوقع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءًا من غد وحتى نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف أن اليوم الأحد شهد الأجواء استقرارًا بشكل كبير على معظم مناطق المملكة، مع تشكل السحب الرعدية الركامية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.
حالة جوية متوقعة على مناطق المملكةوبين أن بداية من يوغد الاثنين بمشيئة الله، متوقع حالة جوية مميزة تتأثر به أجواء المملكة، مع فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مناطق شمال غرب المملكة.
أمطار غزيرة على تبوك وسواحلهاونوه إلى أنه يتوقع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها، وكلما اتجهنا إلى الغرب والشمال الغربي من المملكة.
وأشار إلى أنه يتوقع تشكل السحب الرعدية الركامية مع نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى حوالي 60 كلم في الساعة.