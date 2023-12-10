إنذار أحمر على تبوك وتحذير من الدفاع المدني

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أصدر المركز الوطني للأرصاد " إنذار أحمر"، على أجزاء من منطقة تبوك، بسبب حالة مناخية متقلبة.





الدفاع المدني يحذر



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أمطار متوقعة حتى نهاية هذا الأسبوع



حالة جوية متوقعة على مناطق المملكة



أمطار غزيرة على تبوك وسواحلها



خريطة الأمطار المتوقعة على مكة و6 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



ومن جانبه دعا الدفاع المدني، عبر بيان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك .وقبل قليل، حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، من حالة مطرية متوقعة حتى نهاية الأسبوع لاقادم.وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يتوقع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءًا من غد وحتى نهاية الأسبوع المقبل.وأضاف أن اليوم الأحد شهد الأجواء استقرارًا بشكل كبير على معظم مناطق المملكة، مع تشكل السحب الرعدية الركامية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.وبين أن بداية من يوغد الاثنين بمشيئة الله، متوقع حالة جوية مميزة تتأثر به أجواء المملكة، مع فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مناطق شمال غرب المملكة.ونوه إلى أنه يتوقع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها، وكلما اتجهنا إلى الغرب والشمال الغربي من المملكة.وأشار إلى أنه يتوقع تشكل السحب الرعدية الركامية مع نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى حوالي 60 كلم في الساعة.فيما تمتد هذه الحالة الجوية لؤثر على السواحل الجنوبية لمنطقة تبوك ومحافظة العلا ومنطقة المدينة المنورة وسواحلها وكلما اتجهنا شرقًا، ومنطقة حائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم حتى منطقة مكة المكرمة، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.