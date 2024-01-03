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إنذار أحمر على الحدود الشمالية.. وتحذير للمنطقة الشرقية

امطار - حائل - تبوك - الحدود الشمالية
الوطني للأرصاد
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على الحدود الشمالية، محذرا من "ضباب كثيف".

إنذار باللون الأحمر على الحدود الشمالية

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وأوضح أنه متوقع أن يصاحب هذه الحالة انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتبدأ من الثامنة وحتى الحادية عشر مساء.

"الدفاع المدني" يحذر المنطقة الشرقية



كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من طقس المنطقة الشرقية، مبينة أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة.

وأوضحت أن الأمطار تهطل على (الجبيل-الدمام-بقيق-الاحساء-القطيف-الخبر-رأس تنورة) من غد الخميس إلى بعد غد الجمعة، وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة حائل يشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة وبقعاء وسميراء وموقق".

توقعات بتكون ضباب كثيف:


وتوقع عن تلك الحالة انتشار الضباب الكثيف، موضحا أن بداية الإنذار الساعة الواحدة ظهرا ونهايته في الساعة التاسعة مساء.

وفيما يخص التأثيرات المصاحبة، أضاف أنه من المتوقع اتعدام في مدى الرؤية الأفقية لمدة 1 كم أو أقل.

إنذار باللون الأحمر على القصيم:

كما أصدر إنذارا باللون الأحمر على منطقة القصيم، يشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية".

وأضاف أنه من المتوقع تكون ضباب كثيف يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار وأتربة مغبرة على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك وتشمل "تبوك وتيماء".
2 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف والعويقلة وعرعر ورفحاء".
3 - منطقة الجوف وتشمل"طبرجل والقريات ودومة الجندل وسكاكا".
4 - منطقة حائل وتشمل "الحائط والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة وجدة والعرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة وبحرة ورابغ والخرمة والمويه ورنيه وتربة ".
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
9 - منطقة القصيم وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

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