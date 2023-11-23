الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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إنذار أحمر.. "الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "المنطقة الشرقية"

المركز الوطني للأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على المنطقة الشرقية يتضمن "الجبيل والخبر والدمام".

تساقط أمطار غزيرة:اضافة اعلان


وأوضح أنه من المتوقع تساقط أمطار غزيرة يصاحبها "رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية".

وأضاف أن بداية الإنذار في الساعة الواحدة ونهايته في تمام الساعة الثانية عشر مساء.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:

1 - منطقة الجوف، وتشمل "دومة الجندل وسكاكا".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل" طريق والعويقيلة ورفحاء وعرعر".
3 - منطقة تبوك، وتشمل"الوجه وأملج وضباء والوجه ونيوم شرما".
4 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".
5 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسلمي وبقعاء والشنان وبقعاء وحائل والغزالة وموقق".
6 - منطقة الرياض، وتشمل "السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف".
7 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد وبدر وينبع".
8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والليث ورهاط ومدركة وبحرة والطائف".
9 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
10 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
11 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
12 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.



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