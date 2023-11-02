الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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إنذار أحمر.. أمانة الشرقية تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر

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أجواء الشرقية
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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أن الجهات المختصة تدعوا المواطنين لتوخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية.اضافة اعلان

سيول جارية وعصف مطري على المنطقة الشرقية


وشهدت الدمام وعدد من محافظات الشرقية تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول التي ملأت الشوارع وقطعت الطرق وجرفت وأغرقت السيارات.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض.

رياح نشطة وأمطار رعدية

 في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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