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"إنجاد" يكشف عن عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع

فريق إنجاد
إنجاد
أ أ
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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقتها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 5 بلاغات في عدة أماكن.

"إنجاد" تلقت ٨٣٨  بلاغا عن مركبات:اضافة اعلان


وقالت المنصة أيضا إنها تلقت ٨٣٨  بلاغا عن مركبات عالقة في الوحل خلال نفس الفترة.

في وقت سابق، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، الذي يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"، ومعتمد لدى الدفاع المدني، أنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.

بلاغات عن مفقودين ومئات المركبات العالقة


وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، فقد نلقى على مدار أسبوع، بلاغات على النحو التالي:

1- بلاغات المفقودين، بلغت ٦ بلاغات.
2- بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال، بلغت ٢١٢٠ بلاغ.

السيول تجرف سيارة بركابها في طريق "تبوك – القليبة"


يأتي هذا في وقت جرفت فيه مياه السيول والأمطار سيارة بركابها على طريق "تبوك _ القليبة".

تنبيه عاجل من أمن الطرق لقائدي المركبات

فيما أصدرت فيه القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها عاجلا لقائدي المركبات في منطقة تبوك، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول في عدة طرق.

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر جريان جريان السيول المنقولة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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