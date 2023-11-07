الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"إنجاد" يتحرك للبحث عن مفقود روضة خريم في الرياض

F-U4bQaXIAAqtoj
البحث عن مفقود
أ أ

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، الذي يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"، ومعتمد لدى الدفاع المدني، أنه تلقى بلاغًا عاجلًا عن مفقود بروضة خريم في الرياض.اضافة اعلان

البحث عن مفقود في روضة خريم بالرياض

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن عددًا من أعضاء الفريق تحركوا بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من روضة خريم التابعة لمنطقة الرياض، وأن المفقود يستقل مركبة من نوع ايسوزو ، م: 2020 اللون أبيض.

6 مفقودين و2120 مركبة عالقة

في الوقت نفسه، كشف الفريق أنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.
بلاغات عن مفقودين ومئات المركبات العالقة
وبين أنه بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، فقد نلقى على مدار أسبوع، بلاغات على النحو التالي:

1- بلاغات المفقودين، بلغت ٦ بلاغات.
2- بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال، بلغت ٢١٢٠ بلاغ.

السيول تجرف سيارة بركابها في طريق "تبوك – القليبة"


يأتي هذا في وقت جرفت فيه مياه السيول والأمطار سيارة بركابها على طريق "تبوك _ القليبة".

تنبيه عاجل من أمن الطرق لقائدي المركبات

فيما أصدرت فيه القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها عاجلا لقائدي المركبات في منطقة تبوك، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول في عدة طرق.
وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر جريان جريان السيول المنقولة.



اقرأ أيضا

248075
3:29 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

مكة بالمقدمة.. 52 محطة ترصد كميات الأمطار بمناطق المملكة

أمانة الرياض
3:07 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

بادر باستخراج التصريح.. تسوير الأراضي الفضاء في 10 طرق بالرياض

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
3:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تتجاوز 390 مليون ريال

هيئة الزكاة
3:01 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"الزكاة" تعلن عن مزاد لبيع سيارات بجمارك ميناء جازان

اقرأ أيضا

الآن.. شاهد قوة الأمطار وتدفق سيول هدى الشام بمكة

العلماء يحذرون: جدري القرود ينتشر على نطاق واسع في العالم

أخبار السعودية.. راتب الزوجة بحساب المواطن وتنبيه عاجل حول معاش الضمان

بشأن غزة.. وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره النمساوي

تدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري.. رسمياً

كلمات البحث

اقرأ أيضا

الموارد البشرية
1:54 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"الموارد البشرية" تُفعل 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات بالمملكة

المسجد النبوي
1:40 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

أكثر من 6 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي خلال أسبوع

5687557ع
1:31 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عصف مطري.. شاهد تقلبات الأجواء في جدة وجازان

8578 57856
1:12 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

بالفيديو.. تدفق شلالات الأمطار جنوب الأحمر غرب الأفلاج بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:29 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. راتب الزوجة بحساب المواطن وتنبيه عاجل حول معاش الضمان

شراء سيارة جديدة
1:09 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

8 أسئلة وإجاباتها.. كيف تعرف السيارة الأفضل لاحتياجاتك؟

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
1:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟

أمطار غزيرة
12:11 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر من "الأرصاد": أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ11 مساءً

تعليق الدراسة
11:52 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة وهذه المحافظات

العالم الهولندي
11:31 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزالاً كبيرًا بالمنطقة بسبب الحرب في غزة