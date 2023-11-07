"إنجاد" يتحرك للبحث عن مفقود روضة خريم في الرياض

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، الذي يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"، ومعتمد لدى الدفاع المدني، أنه تلقى بلاغًا عاجلًا عن مفقود بروضة خريم في الرياض. اضافة اعلان





البحث عن مفقود في روضة خريم بالرياض



6 مفقودين و2120 مركبة عالقة



السيول تجرف سيارة بركابها في طريق "تبوك – القليبة"



تنبيه عاجل من أمن الطرق لقائدي المركبات



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن عددًا من أعضاء الفريق تحركوا بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من روضة خريم التابعة لمنطقة الرياض، وأن المفقود يستقل مركبة من نوع ايسوزو ، م: 2020 اللون أبيض.في الوقت نفسه، كشف الفريق أنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.بلاغات عن مفقودين ومئات المركبات العالقةوبين أنه بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، فقد نلقى على مدار أسبوع، بلاغات على النحو التالي:1- بلاغات المفقودين، بلغت ٦ بلاغات.2- بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال، بلغت ٢١٢٠ بلاغ.يأتي هذا في وقت جرفت فيه مياه السيول والأمطار سيارة بركابها على طريق "تبوك _ القليبة".فيما أصدرت فيه القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها عاجلا لقائدي المركبات في منطقة تبوك، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول في عدة طرق.وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر جريان جريان السيول المنقولة.