"إنجاد" يُباشر بلاغًا عن مفقود مترجل في موقق بحائل

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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من موقق التابعة لمنطقة حائل.





3 بلاغات عن مفقودين في مناطق المملكة



"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقودَيْن بالرياض



مفقود بالقرب من الخرمة بمكة



إنجاد يبحث عن مفقود بالقرب من الشيحية



وأوضح أنه باشر على مدار أسبوع 3 بلاغات عن مفقودين في مناطق مختلفة من المملكة.وأكد "الفريق" أنه قبل أسبوع تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة التابعة لمنطقة الرياض، كانا يستقلان مركبة من نوع هايلوكس أبيض 2009.كما تحرك أعضاؤه بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يستقل مركبة من نوع دينا.وفي وقت سابق، أعلن الفريق أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية، حيث أرسل عددًا من أفراد الفريق للبحث عن المفقود وتحديد موقعه.





عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع



وكشف فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 970 بلاغًا في عدة أماكن.وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 3 بلاغات عن أشخاص مفقودين، و782 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.