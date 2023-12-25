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إنارة 85% من شوارع المدينة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

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إنارة شوارع المدينة
أ أ
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حققت هيئة تطوير المدينة المنورة، نقلة نوعية في استخدام التقنيات في مشروعات الإنارة، من خلال تركيب 82.192 وحدة تحكّم بمصابيح الشوارع.

وتعتمد هذه الوحدات على تقنية إنترنت الأشياء عبر شبكة LORAWAN المتقدمة، تغطّي ما نسبته 85% من مساحة الشوارع وميادين المشي في المدينة المنورة.اضافة اعلان

استخدام أحدث التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

 ويعدّ مشروع إنارة الشوارع الذكية مشروعًا مبتكرًا يهدف إلى استخدام أحدث التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة.

سرعة اكتشاف الأعطال بمدة لا تتجاوز 45 ثانية

وأسهم المشروع في خفض ما بين 30 إلى 45% من تكاليف الطاقة، إضافة إلى توفير ما نسبته 25% إلى 30% من تكاليف الصيانة، وتحسين 90% من سرعة اكتشاف الأعطال بمدة لا تتجاوز 45 ثانية.

زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة

ويسهم المشروع في زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة، عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقعات الأعطال.

وكذلك تقليل الاحتياج البشري في أعمال الصيانة واستهلاك الطاقة، وزيادة مستوى الأمان وتحسين جودة الحياة في المدينة المنورة من خلال ضمان وجود إضاءة ملائمة ومستدامة في جميع الأوقات، مما يسمح بممارسة رياضة المشي والتجوّل بشكل آمن للجميع.

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