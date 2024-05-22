إمكانات مثيرة.. الإعلان عن النموذج الأولي لسيارة "ميني"

أ أ

كشفت شركة ميني للسيارات، أنها تختبر حاليًا تقنية جديدة باسم "ميني" تجمع بين البيئة الافتراضية والعالم الحقيقي.





الإعلان عن النموذج الأولي لسيارة ميني



وحسب "سعودي شفت"، فإن التقنية الحديثة للسيارة الجديدة تسمح للسائقين بوضع نظارة VR لتجربة واقع مختلف أثناء القيادة.ومؤخرًا، أعلنت الشركة عن النموذج الأولي لسيارة ميني أثناء اختباراتها، وبينما تبدو السيارة نسخة من ميني كوبر الكهربائية العادية، إلا أنها مجهزة بتقنية متقدمة، حيث يضع السائق أثناء القيادة نظارات VR.ويتتبع نظام ميني للواقع المختلط مشهد العالم الحقيقي الذي تراه عينا الإنسان الطبيعي، مع ميزات السيارة وإحصاءات أجهزة التسارع والصوت والبوصلة، مما يضمن تجربة متكاملة تمامًا.

كما تفتح التكنولوجيا الجديدة، الأبواب أمام الإمكانات المثيرة، من تكامل الألعاب إلى الشراكات المحتملة.







