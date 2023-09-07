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إلى جانب 34 دولة.. القوات المسلحة تواصل مشاركتها في تمرين "النجم الساطع" في مصر

القوات المسلحة السعودية في تمرين النجم الساطع
القوات المسلحة السعودية في تمرين النجم الساطع
أ أ
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تواصل القوات المسلحة، مشاركتها في تمرين "النجم الساطع" في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر.
وتشارك وحدات من القوات المسلحة في التمرين  إلى جانب قوات 34 دولة. اضافة اعلان
وقال رئيس هيئة التدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي: "إن مشاركة أفرع القوات المسلحة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبية (1444هـ-1445هـ)، للمشاركة في التمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، وذلك لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية.

الأفرع البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي

وأضاف: "أن القوات المسلحة ممثلة في أفرعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، تشارك في التمرين بقوات فعلية وضباط مخططين وضباط مراقبين، إلى جانب قوات 34 دولة شقيقة وصديقة.
وأشار البلوي إلى أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية، وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتخطيط وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية، وتخطيط عمليات المساندة اللوجستية والإخلاء الطبي، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري.



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