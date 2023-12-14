إلزام 8 مستثمرين بدفع 292 مليون ريال نظير تلاعبهم في سوق الأسهم

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أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق
المالية ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم
9.6 ملايين ريال.
إلزامهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعةوقررت اللجنة إلزامهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة
التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد
المدانين القصّر.
وذلك إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجة في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم.
مخالفة المادة 49 من نظام السوق الماليةووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة
كل من: عبدالعزيز بن عبدالله بن عيسى البنيان وأربعة من أبنائه الذكور وهم فيصل
وسلطان وعبدالله وفهد، واثنتين من بناته هما ريم ونوف، إلى جانب هند بنت محمد بن
عبدالرحمن بن عساكر بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (2) من
لائحة سلوكيات السوق.
ثبوت تزامن في تداولاتهم على أسهم شركتينوجاءت الإدانة بعد أن ثبت وجود تزامن في تداولاتهم على أسهم شركتين مدرجتين
في السوق المالية السعودية هما: شركة الكثيري القابضة "الكثيري"،
ومجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة".
وتزامن زيادة نسبة ملكيتهم فيهما، وتزامن تخارجهم من أسهم الشركتين، وذلك خلال فترات متفاوتة تركزت في عام 2020م.
إيقاف الحجز التحفظي على ممتلكات المدنينوقد أقرت اللجنة إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة
وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ
المحكوم بها.
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