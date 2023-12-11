إلزام المنشآت بقناة لاستقبال شكاوى العملاء.. تفاصيل العقوبات بحق المخالفين

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تضمن جدول المخالقات والعقوبات لنظام العمل، الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا تفاصيل العقوبات بحق المخالفين، في حالة عدم تخصيص قناة لشكاوى العملاء. اضافة اعلان

وفي التفاصيل، يعد عدم تخصيص قناة لاستقبال شكاوى العملاء مخالفة تستوجب الغرامة التي تبدأ من 2000، وتصل إلى 4000 ريال بحسب تصنيف المنشأة، وفقا لـ"الوطن".





جدول المخالفات والعقوبات



52 مخالفة جسيمة



يأتي ذلك ضمن القرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، الذي تضمن تعديلا على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.وتأتي هذه الخطوة، بهدف دعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، ما يسهم بشكل إيجابي على استقرارها ونموها، وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة.كما تضمن الجدول تصنيف 52 مخالفة مخالفات جسيمة، ومن ذلك تشغيل الأحداث والأطفال، وثبوت التعامل مع سماسرة داخل المملكة أو خارجها، وعدم استقبال العمالة حال وصولهم للبلاد، وكذلك عدم توفير السكن لهم وفق الشروط المحددة.