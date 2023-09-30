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صحيفة تواصل الالكترونية

إلزام اصحاب المركبات بحجز موعد قبل التوجه لموقع فحص السيارات

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فحص السيارات
أ أ
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كشف  الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات عبر منصة (X) اليوم السبت عن إلزامية حجز موعد على جميع أنواع المركبات قبل التوجه إلى موقع الفحص.اضافة اعلان

طريقة الحجز:


وقال الحساب إن الحجز يتم من خلال الرابط http://vi.vsafety.sa/ .

الفحص الفني الدوري للسيارات:


 وساهم قرار سعودة مراكز الفحص الفني الدوري للسيارات،، في تقليص ساعات انتظار المركبات في طوابير الفحص، التي كانت تمتد في بعض المواقع إلى نحو الساعتين، وأوصلها إلى حدود الـ5 دقائق.

فرض حجز المواعيد


يأتي ذلك بالتزامن مع  فرض حجز المواعيد للراغبين بفحص سياراتهم، ما نظم عملية الدخول والخروج من المحطات، وألغى طوابير الانتظار التي كان تزدحم بالسيارات المنتظرة، مع ما يفرضه تحركها البطيء وتوقفها ثم تحركها مرارا وتكرارا من تلوث بيئي وسمعي. اقرأ أيضا: 8.5 ألف عملية فحص لوسائل نقل الحجاج في أول أيام ذي الحجة بمكة والمدينة.

تخفيف الضغط بمراكز الفحص


وأوضح أصحاب سيارات خضعت للفحص في مراكز الفحص الدوري شمال وجنوب جدة أن الالتزام بالموعد المحدد للفحص ساهم في تخفيف الضغط على مراكز الفحص الدوري، وجعل آليات عملها أكثر سلاسة وتنظيما من السابق، وفقا لـ"الوطن". وتهدف مراكز الفحص الدوري إلى التأكد من سلامة السيارات وصلاحيتها للسير على الطرقات بما يرفع مستوى السلامة المرورية.


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