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صحيفة تواصل الالكترونية

"إكس" تتيح ميزة تسهل الإبلاغ عن المحتوى المخالف للقواعد في التطبيق

منصة إكس
منصة "إكس"
أ أ
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كشفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن ميزة جديدة تسهل الإبلاغ عن المحتوى المخالف للقواعد في التطبيق، من خلال طريقة محسنة لإعداد التقارير تجعل من السهل تسليط الضوء على المخاوف المحددة ببضع خطوات.اضافة اعلان
وتهدف هذه الميزة إلى منح المستخدمين في طريقة تقارير "إكس" الجديدة انتهاكات محددة إضافية للاختيار من بينها عند الإبلاغ عن منشور.

كيفية إرسال المخاوف

وبمجرد تحديد المشكلة الرئيسية، تظهر شاشة مربع اختيار ثانية محددة أكثر حول هذا الموضوع، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك إرسال المخاوف، مما يؤدي إلى تبسيط العملية.
وبعد تسجيل البلاغ، تظهر شاشة تسلط الضوء على الإجراءات المحتملة التي يمكن اتخاذها للحد من أي ضرر إضافي.
وتمنحك هذه العملية أيضا نظرة عامة على الخطوات التالية، وما يأخذه فريق المنصة في الاعتبار عند مراجعة التقرير.


معالجة مجالات الاهتمام الرئيسية

وتعد هذه طريقة بسيطة لإرسال تقارير عن منشورات معينة، مما قد يساعد "إكس" في معالجة بعض مجالات الاهتمام الرئيسية بشكل أسرع وتحسين الاستجابة.
ووفقا لما ذكره إيلون ماسك المالك لمنصة "إكس" فإن المنصة تعمل أيضا على تحسين طريقة العمل الداخلية لتقارير المستخدم، وتحديث العملية السابقة التي وصفها بأنها "كابوس".


إساءة معاملة الأطفال

وكان التعامل مع المواد المخالفة، وخاصة المحتوى المتعلق بإساءة معاملة الأطفال، نقطة تركيز رئيسية بالنسبة إلى المنصة، في حين تعهدت أيضا بتوفير المزيد من الشفافية في قراراتها، لتجنب وضع إدارة "إكس" موضع شبهات بشأن المحتوى.
 وتلتزم المنصة بتطبيق نهج حرية التعبير مع إشراف أكبر، حيث من المفترض أن تؤدي الطريقة المبسطة لتقديم التقارير إلى تحسين عمليتها، إلى جانب الشفافية المعززة، وزيادة عدد الموظفين للتعامل مع التقارير.

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