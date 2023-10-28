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إقبال كبير.. توفر البصل بغزارة في أسواق المملكة خاصة "العزيزية"

البصل
البصل
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رصد تقرير نشره حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة، توافر البصل المحلي والمستورد لتلبية احتياجات السوق في المملكة.


توافر البصل بأسواق المملكة:



وبحسب التقرير، فقد توفر البصل في سوق العزيزية، حيث وصل البصل المحلي إلى 1350 طنا، والبصل المستورد 887 طنا.

وأوضح عبد الرحمن المقرن مدير مؤسسة الرياض، أن إنتاج المملكة أصبح بغزارة يغطي أسواق المملكة في مواسم السنة- ولله الحمد-.


القيمة الغذائية للبصل:



البصل من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وهو منخفض السعرات الحرارية، فيما يلي القيمة الغذائية للبصل:

يوفر البصل 44 سعرة حرارية فقط، إلا أنه يوفر جرعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف. وهو غني بفيتامين C الذي يعمل على:

1-دعم المناعة.
2- إصلاح الأنسجة.
3- إنتاج الكولاجين.

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