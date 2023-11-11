إغلاق 9 محلات بسبب مخالفات بلدية في هذه المنطقة

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نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش خلال شهر اكتوبر الماضي, 3167 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمحافظة. اضافة اعلان

يأتي ذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية، والغذائية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية.





جولات رقابية تتواصل



إغلاق عدد من المحلات



وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الجولات أسفرت عن مصادرة 1250 كلجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 9 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 1020 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية، والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وأنظمة صحة البيئة، فيما بلغ عدد الطلبات المعتمدة لتراخيص المحال 51 طلباً.وأكّد حكمي، أن استمرار تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية، داعيًا الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الرقم الموحد 940.