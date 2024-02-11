إغلاق 3 أنفاق احترازيا في الشرقية بسبب الأمطار الغزيرة

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأحد، إغلاق 3 أنفاق احترازياً بحاضرة الدمام بالتنسيق مع مرور المنطقة بسبب الحالة المطرية الغزيرة.





إغلاق ثلاثة أنفاق بالشرقية



أمطار رعدية وسيول وبرد



#تنبيه : لسلامتكم تم إغلاق 3 انفاق احترازياً بحاضرة الدمام بالتنسيق مع #مرور_المنطقة_الشرقية:

- طريق الرياض تقاطع ابو بكر

- طريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف

-طريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان

نأمل منكم اتباع الإرشادات، واخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل #أمانة_المنطقة_الشرقية pic.twitter.com/VZwW97WWrV — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) February 11, 2024

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس "تويتر سابقا": أن الأنفاق الثلاثة التي سيتم إغلاقها هي :- طريق الرياض تقاطع ابو بكر- طريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف-طريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفانوأهابت أمانة المنطقة الشرقية بالجميع اتباع الإرشادات، وأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.وهطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات بقيق، والخبر، والقطيف، ورأس تنورة، والجبيل، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم الكثيفة ومهيئة لهطول الأمطار.