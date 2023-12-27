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إغلاق 1400 منشأة تجارية وصحية في جدة و54 ألف مخالفة.. ماذا فعلت هذه المنشآت؟

أمانة جدة
أمانة جدة
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قامت أمانة محافظة جدة، خلال الربع الثاني بأكثر من 60 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.اضافة اعلان

إغلاق 1400 منشأة تجارية وصحية في جدة

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، على استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
 مبينًا أنه جرى خلال الربع الثاني زيارة 38,312 منشأة صحية و 23,492 منشأة تجارية وإغلاق 1,479 منشآت مخالفة.

تحرير أكثر من 54 ألف مخالفة

وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 54,543 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

منشآت سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.
مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

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