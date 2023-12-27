إغلاق 1400 منشأة تجارية وصحية في جدة و54 ألف مخالفة.. ماذا فعلت هذه المنشآت؟

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قامت أمانة محافظة جدة، خلال الربع الثاني بأكثر من 60 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية. اضافة اعلان





إغلاق 1400 منشأة تجارية وصحية في جدة



تحرير أكثر من 54 ألف مخالفة



منشآت سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال



وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، على استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.مبينًا أنه جرى خلال الربع الثاني زيارة 38,312 منشأة صحية و 23,492 منشأة تجارية وإغلاق 1,479 منشآت مخالفة.وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 54,543 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.