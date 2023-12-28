إغلاق طريق سوق القيصرية في الأحساء بداية من منتصف اليوم

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أعلنت أمانة الأحساء إغلاق جزئي للطريق المحاذي لسوق القيصرية، بداية من منتصف اليوم الخميس 28 ديسمبر.





غلق جزئي للطريق المحاذي لسوق القيصرية اضافة اعلان



غلق الطريق الأحساء لتنفيذ أعمال خدمية



تحديد مسار المركبات المتجهة إلى الهفوف



وتبدأ أمانة الأحساء بالتعاون مع إدارة مرور الأحساء بتنفيذ خطة مرورية بديلة لطريق الملك عبد العزيز "طريق السويق" بمحاذاة تقاطع بلدية وسط الهفوف التاريخي.والمؤدي الى سوق القيصرية، حيث ستم إغلاق هذا الجزء من الطريق بعد منتصف اليوم الخميس 28.ويأتي الغلق نظرا لتنفذ أعمال خدمية في الماقع المشار اليه، وإقامة فعاليات في منطقة وسط الهفوف التاريخي، وبالتالي تصبح حركة المركبات أثناء فترة الإغلاق كالتالي:المركبات الاقادمة من طريق الملك عبدالعزيز "من الجنوب إلى الشمال" باتجاه سوق القيصرية، وكذلك قاصدي مدينة الميرز سيسيلكون المسار الأيمن للتقاطع باتجاه شارع الفوارس.والمركبات المتجهة إلى غرب الهفوف سيكون مسارهم بالاتجاه يسار إلى شارع عمارة السبيعي، وبالامكان تجنب الدخول إلى شارع الملك عبدالعيز "السويق" باستخدام طريق الملك عبد الله "السويق".وذلك باستخدام طريق الملك عبد الله الدائري الغربي أوالشرقي للانتقال بين الهفوف والمبرز