إغلاق جزئي.. "أمانة الشرقية" تبدأ أعمال صيانة 4 جسور بهذه الطرق

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن البدء بأعمال صيانة 4 جسور بطريق الأمير محمد بن فهد و صيانة فواصل التمدد ووسائل السلامه المرورية بها. اضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الصياني تأتي بهدف رفع مستوى كفاءة الطريق، حيث ستكون الأعمال على أربع مراحل بأغلاق جزئي.





مشروع تطوير شارع الملك عبد العزيز بالقطيف





تعلن #فيديو ||تعلن #أمانة_المنطقة_الشرقية عن البدء بأعمال صيانة 4 جسور بطريق الأمير محمد بن فهد و صيانة فواصل التمدد ووسائل السلامه المرورية بها، لرفع مستوى كفاءة الطريق، حيث ستكون الأعمال على أربع مراحل بأغلاق جزئي . pic.twitter.com/1MfA5XLSv2 September 11, 2023

وقبل أيام، أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى من أعمال مشروع تطوير شارع الملك عبد العزيز في محافظة القطيف.ويُعد أحد مشاريع أنسنة المدن التي تواكب خطط التنمية الشاملة وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار والسياحة في القطيف بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.وأبانت الأمانة، أن العمل جارٍ على تنفيذ العديد من المبادرات في المحافظة التي تُسهم في تطوير شبكة الطرق وتوزيع الحركة المرورية من خلال توسعة وتطوير الشوارع الحالية وإنشاء شوارع بديلة وجديدة.وتسهم المشروعات في فك الاختناقات المرورية وتقليل زمن الرحلة على مستخدمي الطريق وزيادة مستوى السلامة المرورية، سواء من خلال المشاريع الإستراتيجية أو من خلال حزم المشاريع التحسينية العاجلة، والتي تُسهم في انسيابية الحركة المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية وتقليل الوقت في الدخول والخروج من مختلف المناطق.