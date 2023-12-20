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إغلاق الطرق القديم للصعود إلى غار حراء

غار حراء
طريق غار حراء القديم
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أغلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الطريق القديم للصعود إلى غار حراء.

الطريق الجديد الممهد لغار حراء اضافة اعلان

وأشارت الهيئة عبر لوحة إرشادية في الموقع، إلى أنه يمكن الصعود لأعلى الجبل وزيارة الغار خلال الطريق الجديد الممهد عبر مشروع حي حراء الثقافي، وفقًا لصحيفة "مكة".
وذلك لضمان سلامة وراحة الزوار والمعتمرين القادمين لزيارة المكان، الذي نزلت فيه أولى آيات القرآن الكريم على نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم.

افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الجديد لغار حراء

ويأتي إغلاق مسار الصعود القديم إلى أعلى الجبل بعد افتتاح المسار الجديد، كمرحلة أولى عبر حي حراء الثقافي، كما يسهم في إثراء الزوار بالمعلومات حول الجبل والغار وتاريخهما.

مميزات المسار الجديد

1ـ يتميز بسهولة استخدامه من جميع الأعمار.
2ـ يختصر الوقت والجهد.
3ـ يتسم بمزايا تسهم في راحة الزوار وخدمتهم.

الطريق الجديد يختصر المسافة إلى 15 دقيقة

وكان قد تم مؤخرًا، افتتاح مشروع حي حراء الثقافي، المرحلة الأولى من طريق الصعود الممهد الموصل إلى غار حراء، المزود بإنارة ليلية ويختصر المسافة إلى 15 دقيقة.
وأكد مشاركون في الصعود إلى الغار عبر الطريق الجديد أنه تم التغلب على أكثر الصعوبات التي كانت تصادف الصاعدين إلى الجبل عبر الطريق القديم.

تصميم الطريق الجديد على مسارين للمشاة والسيارات

وأوضح مدير حي حراء الثقافي، الدكتور فهد الشريف، أن الطريق الجديد صمم بمسارين، أحدهما للمشاة والآخر للسيارات، وسيرى النور خلال الأيام المقبلة.
مبينًا أن الطريق الجديد أكثر أمانًا من القديم وروعيت فيه معايير السلامة.

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