إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس

أ أ
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار قياس.
وتكون الاستفادة في العام الواحد 4 مرات في اختبار القدرات العامة، ومرتان في الاختبار التحصيلي، وفق ما أفادت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس".
الإعفاء من رسوم قياس آليًّاوقالت الوزارة ردًا على استفسار بهذا الخصوص: يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط)، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين".
أهلاً بك ,— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 12, 2023
يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) , اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتين
شاكرين لك .