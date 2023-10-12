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صحيفة تواصل الالكترونية

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس

اختبار الأختبارات اختبارات
وزارة الموارد البشرية
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار قياس.
وتكون الاستفادة في العام الواحد 4 مرات في اختبار القدرات العامة، ومرتان في الاختبار التحصيلي، وفق ما أفادت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس".اضافة اعلان

الإعفاء من رسوم قياس آليًّا

وقالت الوزارة ردًا على استفسار بهذا الخصوص: يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط)، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين".

اختبار قياس

واختبار قياس هو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، وعبارة عن مجموعة اختبارات القبول للكلية في جامعات المملكة، ويخضع لها الطلاب في المرحلة الثانوية وقبل الالتحاق بالكلية وبعض الاختبارات بعد التخرج من الجامعة. 

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