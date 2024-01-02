إطلاق مشروع تاكسي المدينة المنورة.. التفاصيل

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أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل عن مشروع التشغيل لمركبات الأجرة "تاكسي المدينة". اضافة اعلان





مشروع تشغيل مركبات الأجرة في المدنية المنورة



تأسيس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة



أهداف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة



إنشاء مشاريع متميزة في المدينة المنورة



ويهدف المشروع إلى تعزيز معايير خدمات النقل من خلال رفع مستوى المنافسة والشفافية لمقدمي الخدمات، والرقي بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة وفقاً "لرؤية المملكة 2030".وبينت الهيئة بدء مرحلة إبداء الرغبات لذوي الخبرة من الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين , والذي يستمر حتى الأول من فبراير المقبل, وذلك من خلال وثيقة طلب إبداء الرغبة .تأسست هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بأمر ملكي عام 2009، وتضمن الأمر تخصيص ميزانية خاصة بها، وأن تكون برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة، وعضوية وزيري المالية، والحج، وأمين منطقة المدينة المنورة.وتسعى الهيئة لجعل المدينة المنورة نموذجاً يحتذى به لتطوير المدن الإسلامية المعاصرة.1- توفير المسكن الملائم للسكان والحجاج والزوار في بيئة صحية آمنة تقدم فيها خدمات راقية.2- رفع مستوى شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية.3- توفير بنية تحتية سليمة وكافية.4- توفير مواقع مناسبة للخدمات والمرافق.5- إنشاء مشاريع متميزة في شتى المجالات الدينية والأمنية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.6- تقييم تخطيط المنطقة المركزية وتحديد مدى الحاجة إلى تطوير مواقع بديلة للحجاج والمعتمرين.7- تطوير المناطق العشوائية وإعادة تأهيلها لتوفير بيئة سكنية ملائمة من خلال مشاركة الدولة والقطاع الخاص.8- توفير وسائل حديثة للنقل العام للربط بين المناطق والمسجد النبوي الشريف وخدمة المواقع الحيوية والتاريخية.9- تطوير المناطق التاريخية والمناطق المفتوحة والحدائق وربطها بشبكة من طرق المشاة الآمنة ووسائل نقل عام.