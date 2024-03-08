إطلاق مسار جوي جديد يربط الرياض بالعاصمة الصينية بكين

أ أ

يتعاون برنامج الربط الجوي مع خطوط جنوب الصين الجوية، لإطلاق مسار جوي جديد يربط العاصمة الصينية بكين بالرياض.



مسار جوي بين الرياض وبكين:

السياحة والطيران:

السوق السعودية:

الوصول إلى السوق الآسيوي:

ومن المقرر أن يُطلِق المسار أولى رحلاته في شهر أبريل2024، وستُسيَّر بموجبه رحلتين أسبوعيًا بين مطار بكين داشينغ الدولي ومطار الملك خالد الدولي، كما ستُسيّر رحلتين أسبوعيًا من مطار شينزين باوان الدولي، إلى مطار الملك خالد الدولي اعتبارًا من شهر يونيو 2024، بطائرة من طراز " A330-300".ومع تزايد الطلب على السفر الجوي بين المملكة والصين، يأتي هذا التعاون متماشيًا مع الجهود الأوسع لبرنامج الربط الجوي ومنظومتيّ السياحة والطيران، لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي المباشر، كما يتكامل هذا التعاون مع التوسع الأخير في الخطوط الجوية بين المطارات السعودية والصينية، الذي جاء من قِبَل كل من الخطوط الجوية السعودية، وخطوط "هاينان" الجوية الصينية.وعن هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، ماجد خان : "يسعدنا الإعلان عن دخول شركة خطوط جنوب الصين الجوية، الشركة العالمية البارزة في مجال الطيران، إلى السوق السعودية، مع إطلاق رحلات مباشرة من مطار بكين داشينغ الدولي، ومطار شينزين باوان الدولي إلى الرياض، ويعكس إطلاق هذه المسارات الجديدة التزامنا بتوسيع الربط المباشر بين المملكة والصين، ونتطلع عبر هذا التعاون إلى تمكين زوّارنا الصينيين من اكتشاف التاريخ الغني والثقافة الأصيلة للمملكة."من جهته قال الرئيس التنفيذي لأسواق آسيا والمحيط الهادئ في الهيئة السعودية للسياحة الحسن الدباغ : "تعزز هذه الشراكة من الوصول إلى السوق الآسيوي وجذب مزيد من شرائح السياح من جمهورية الصين الشعبية، للاستمتاع بالتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي بالوجهات السياحية الفريدة، والفعاليات العالمية والنوعية حول المملكة طوال العام، والحفاوة السعودية المشهودة عن الشعب السعودي الأصيل".وأكد الدباغ أهمية السوق الصينية، مضيفاً "نهدف إلى جعل الصين واحدة من أكبر ثلاث أسواق رئيسية للسياح بحلول عام 2030، حيث نرحب بملايين المسافرين الصينيين لتجربة الموطن الحقيقي للجزيرة العربية، يؤكد إعلان اليوم من جديد التزامنا الثابت بتعزيز العلاقات مع الصين، بناءً على ما تم تحقيقه مؤخرًا من حالة الوجهة المعتمدة، وإدخال تأشيرة التوقف المجانية، مما يتيح للزوار فرصة تجربة الإقامة في السعودية لمدة تصل إلى 96 ساعة عند السفر على متن الخطوط السعودية أو طيران ناس والجهود المستمرة لتبسيط خدمات التأشيرات"، مبيناً أن الصين، من بين 63 دولة مؤهلة للحصول على تأشيرات إلكترونية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين البلدين، مؤكداً الالتزام بتعزيز تجارب السفر السلسة.

رؤية السعودية 2030:

ويأتي هذا التعاون تماشيًا مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030، الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة باعتبارها مركزًا رائدًا للطيران في منطقة الشرق الأوسط، ونقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب، حيث تمكنت المملكة من اجتذاب 100 مليون سائح في عام 2023، من بينهم 27 مليون زائر أجنبي.

يذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.



خطوط جنوب الصين الجوية:

أما عن خطوط جنوب الصين الجوية هي شركة تابعة لشركة طيران جنوب الصين القابضة المحدودة، المتخصصة في خدمات النقل الجوي، ومقرها "قوانغتشو"، وتقوم بتشغيل أكثر من 850 طائرة لنقل المسافرين والبضائع، بما في ذلك طائرات من طراز بوينغ B787 B777، B747، وB737، بالإضافة إلى طائرات إيرباص A330،A321،A320،A319، وARJ21، ويحتل أسطول الشركة المرتبة الأولى في قارة آسيا.