إطلاق مؤسسة جديدة لمراقبة العمل غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن

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بدأت إجراءات إنشاء مؤسسة مرصد العمل غير الربحي الأهلية، باكورة مشاريع رصد العمل غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن.





إنشاء مؤسسة لرصد العمل غير الربحي اضافة اعلان



تعظيم أثر القطاع غير الربحي والأوقاف



دور المرصد الجديد:



تطوير قدرات القطاع غیر الربحي



7 نقاط لتنفيذ المبادرة



وتهدف المؤسسة إلى أن تكون مرصدا علميا وطنيا يعمل على دراسة احتياجات ضيوف الرحمن، ورصد الخدمات التي يقدمها القطاع غير الربحي لإصدار خارطة حرارية محدثة عن القطاع، وفقا لـ "مكة".ورصد احتياجات المعتمرين والحجاج، لتعظيم أثر القطاع غير الربحي والأوقاف في خدمة ضيوف الرحمن.وتعد المؤسسة إحدى مخرجات مبادرة تطوير قدرات القطاع غير الربحي وتعزيز التنسيق والتكامل.1ـ دراسة احتياجات وتوقعات ضيوف الرحمن.2ـ رصد جهود وأعمال القطاع غير الربحي والأوقاف.3ـ تطوير مبادرات لسد الفجوات وتعزيز التكامل والتنسيق.من جهة أخرى، أطلقت مبادرة لبناء وتطوير القدرات البشرية لمنظمات القطاع غير الربحي في مجال خدمة ضيوف الرحمن.ويتم تنفيذ المبادرة عن طريق بناء المعايير الوظيفية وتأهيل العاملين عليها، حسب موقع "رؤية 2030" من خلال النقاط التالي:1- بناء معايير وظيفية للعاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن وتأهيل العاملين في المجال عليها.2- تأسيس حاضنات ومسرعات أعمال للقطاع غير الربحي.3- إطلاق جائزة تميز للقطاع غير الربحي.4- عمل منهجية عمل تعزز البنية المؤسسية للمنظمات غير الربحية.5- تأسيس مرصد القطاع غير الربحي.6- تأسيس معمل الابتكار للقطاع غير الربحي.7- عقد مؤتمر سنوي للقطاع غير الربحي، وإنشاء كيان لتنسيق أعمال رفع مستوى التنسيق والتكامل في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف.