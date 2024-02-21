إطلاق خدمة فحص ما قبل الزواج في 10 مراكز صحية بمنطقة المدينة

أ أ

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي 10 مراكز جديدة لتوفير خدمة فحص ما قبل الزواج؛ بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية اللازمة، وسهولة الوصول لها من المقبلين على الزواج.





توفير خدمة فحص ما قبل الزواج في 10 مراكز بالمدينة



وأوضح التجمع الصحي، أن المراكز الجديدة هي مركز الجرف الغربي، ومركز البدراني، ومركز صحي قباء، ومركز صحي باقدو، ومركز درة المدينة، ومركز سيد الشهداء، ومركز شوران، ومركز عروة، ومركز صحي الصويدرة، بالإضافة لمركز صحي البلينية بمحافظة بدر.وأكد التجمع أن المراكز الجديدة تُضاف إلى القائمة السابقة التي تقدم هذه الخدمة، مشيراً إلى أهمية فحص ما قبل الزواج للحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية كما تأتي بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل.وأشار التجمع إلى إمكانية الحصول على الخدمة بأسهل الطرق من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي" أو الاتصال بالرقم الموحد (937).