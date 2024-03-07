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إطلاق خدمة شحن السيارات الكهربائية في مطار الملك سعود بالباحة

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تدشين سيارات التأجير الكهربائية
أ أ
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بحضور ورعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أطلقت شركة تجمع مطارات الثاني، خدمة شحن السيارات الكهربائية في مطار الملك سعود بالباحة.اضافة اعلان


وتأتي الخدمة ضمن خطة تستهدف الشركة بها توسيع التجربة على جميع المطارات التابعة لها، حيث جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي لمطار الملك سعود للاطلاع على الخدمات المقدمة للمسافرين.

أهداف خدمة شحن السيارات الكهربائية 

وتهدف خدمة شحن السيارات الكهربائي، إلى تعزيز الأهداف البيئية والاقتصادية بما يحفز استخدام السيارات الكهربائية، ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء في بيئة المطارات بالمملكة، إضافة للرقي بمكانة المملكة كأحد المحطات الرائدة في التنقل النظيف وتطوراً في صناعة الطاقة المتجددة.

توفير عدد من سيارات لوسيد الكهربائية

وفي سياق آخر، رعت الهيئة العامة للنقل توفير عدد من سيارات لوسيد الكهربائية لدى أحد شركات تأجير السيارات الوطنية، ضمن جهود الهيئة الإستراتيجية في تبني التقنيات الحديثة، وتوفير وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، سعيًا لتعميم التجربة على كافة مطارات المملكة؛ لرفع جودة الحياة وتحسين تجربة المستفيدين.

 إطلاق عدد من المشاريع 

وجرى خلال الزيارة إطلاق عدد من المشاريع التي تخدم مرتادي المطار، كمشروع أتمتة مواقف السيارات والتي تتيح عدداً من الخدمات الرقمية متقدمة كخيار الدفع الذكي، وحجز مواقف السيارات مسبقاً، إضافةً لإطلاق أول تطبيق إلكتروني ذكي لإدارة المواقف لجميع المطارات التابعة للشركة.
يذكر أن شركة تجمع مطارات الثاني تقوم بإدارة وتشغيل 22 مطاراً محلياً ودولياً، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية الشاملة للمطارات، وتطوير شبكة مستدامة تمكن تقديم كافة المتطلبات والاحتياجات للمسافر داخل مرافقها.

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