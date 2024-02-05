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إطلاق برنامج "نماء" لتدريب حديثي التخرج في مسارات "البلدية" و"الإسكان"

برنامج نماء
برنامج نماء
أ أ
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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان , برنامج "نماء"، لتطوير عدد من الخريجين والخريجات في قطاعي "البلدية" و"الإسكان"، وذلك لتمكينهم من التدريب والتأهيل على رأس العمل ومنحهم فرصة لممارسة المهام والمسؤوليات الوظيفية بشكل فعلي.

 

إطلاق برنامج نماءاضافة اعلان

ويهدف البرنامج إلى تدريب الخريجين والخريجات في مجالات (التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري، والإسكان والتطوير العقاري، والتراخيص والامتثال) لمدة 6 أشهر، حيث سيتم تكليف المتدربين بالقيام بمهام ومسؤوليات وممارسة العمل على مشاريع قائمة تحت إشراف عدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة، ويمكن التسجيل في البرنامج عبر زيارة الرابط
https://namaagdp.momrah.gov.sa.
 ويستهدف "نماء" عدداً من التخصصات العلمية، وهي (هندسة التخطيط، هندسة المساحة، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، تقنية المعلومات، الاقتصاد، تحليل البيانات، إدارة الأعمال، التسويق، إدارة المشاريع، خدمات العملاء)، حيث سيلتحق الخريج بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة في (إدارة المشاريع، التواصل الفعال والتأثير، التفكير التصميمي، تحليل البيانات).
وتسعى الوزارة من خلال مسار التخطيط المكاني وتحسين المشهد؛ إلى تحقيق الاستدامة الحضرية في المدن السعودية ورفع جودة الحياة والجاذبية البصرية، كما تسعى من خلال مسار الإسكان والتطوير العقاري إلى تقديم الحلول السكنية للأسر السعودية ورفع كفاءة قطاع التطوير العقاري، في حين تهدف الوزارة عبر مسار التراخيص والامتثال إلى تنظيم أعمال التراخيص ورفع فاعلية وكفاءة العمليات الرقابية.

 

المستفيدون من برنامج "نماء"

وسيحصل المستفيدون من البرنامج على عدد من المميزات، حيث يأتي من أبرزها الالتحاق ببرامج تدريبية متنوعة في بيئة عمل جاذبة ومحفزة، والاستفادة من العمل تحت إشراف خبراء في عدد من المجالات المتخصصة في قطاعي البلدية والإسكان، بالإضافة إلى حصولهم على مكافأة شهرية.
مما يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة التطوير التنظيمي والموارد البشرية تعمل على تطوير الكفاءات الوطنية في قطاعات البلدية والإسكان، حيث تتبنى عدداً من البرامج والمبادرات التدريبية من بينها برنامج التدريب التنفيذي لتطوير القادة بالتعاون مع "هارفارد للأعمال"؛ لتأهيل القيادات التنفيذية في منظومة الإسكان والقطاع البلدي.

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