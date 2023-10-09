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إطلاق برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بـ 664 مليون ريال

تطوير المنظومات والتقنيات الدفاعية بالمملك
الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
أ أ
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أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي بالتعاون مع شركة SAMI برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بقيمة 664 مليون ريال لمدة 4 سنوات.اضافة اعلان


الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي

وكان قد أكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان أن الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي، وعقدي الاستحواذ التي شهدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ووقعتها وزارة الدفاع مع كل من وزارة الدفاع الوطني في جمهورية تركيا، وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية.


تحقيق مستهدفات المملكة

تأتي تجسيدًا لتوجه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد في التعاون البناء في المجال الدفاعي بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق مستهدفات المملكة.
وأكد أن عقدي الاستحواذ يعدان جزءًا من مسار رفع القدرات الدفاعية للمملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.


تعزيز قدرات المملكة الدفاعية

مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية، إلى جانب توطين صناعة المنظومات المسيَّرة من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.


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