الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إطلاق البرنامج الوطني للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل... ماذا تعرف عنه؟

خبر الموارد
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل.اضافة اعلان
وكذلك الأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، كما دشّن موقع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

إطلاق سياسة البرنامج الوطني

 وأوضح معاليه أثناء الاجتماع السابع لمجلس الإدارة أن إطلاق سياسة البرنامج الوطني، والموقع الإلكتروني للمجلس، يأتى انطلاقاً من دور المجلس الوطني في توحيد الجهود بين الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف، وبما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطوير الكفاءات والخبرات في مجال التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
وبهدف الوصول للمسببات الجذرية للحوادث ومشاركة الدروس المستفادة على المستوى الوطني للحد من تكرارها.

توضيح الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج

ويهدف المجلس من إطلاق البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، إلى توضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج.
بالإضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت في توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها.

تزويد المنشآت والعاملين باللوائح والانظمة

ويسعى المجلس من خلال الموقع الإلكتروني إلى تزويد المنشآت والعاملين باللوائح والأنظمة والأدلة الاسترشادية الفنية والإدارية والخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس.
وذلك استمراراً لتطبيق المجلس للمهام والصلاحيات المسندة له بناءً على تنظيم المجلس المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وبتاريخ 7-7-1443 هـ.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

استخدام تقنية الهولوجرام لحماية أمن المنشآت بالمملكة

احذر.. 3 مخالفات يعاقب عليها نظام مكافحة التستر

"الزراعة": 5 تراخيص لحصد مياه الأمطار والسيول

منتزه حريملاء يستقبل الزوار بـ 200 ألف شجرة جديدة و37 غزالًا

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 214 ريالًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

imgid503609
10:42 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

البحرية البريطانية: حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني

أهم 10
10:23 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية وحصول المطلقة على حساب المواطن

انخفاض درجة الحرارة
9:56 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

الصغرى 2 والعظمى 34.. انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة بمعظم المناطق

11201414155646
9:31 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة وتدني للرؤية بهذه المناطق لـ 4 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
2:02 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من الموارد البشرية حول أجور موظفي القطاع الخاص

أخبار السعودية
1:53 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023 وأكثر من 600 وظيفة في أرامكو

المخالفات المرورية
1:02 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة من خلال منصة أبشر

ارامكو روان
12:08 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى لهؤلاء.. الإعلان عن 605 وظائف في أرامكو للعمل بعدة مجالات

الدفع الآجل3
11:24 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. كل شيء عن شركات الدفع الآجل.. وفتوى الخثلان تكشف سرها

حساب المواطن
10:04 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. شرط صرف حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات ومصير الدفعات المعلقة