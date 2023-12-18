إطلاق البرنامج الوطني للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل... ماذا تعرف عنه؟

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أعلن وزير
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث
وإصابات العمل.
وكذلك الأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، كما دشّن موقع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
إطلاق سياسة
البرنامج الوطني وأوضح معاليه أثناء الاجتماع السابع
لمجلس الإدارة أن إطلاق سياسة البرنامج الوطني، والموقع الإلكتروني للمجلس، يأتى
انطلاقاً من دور المجلس الوطني في توحيد الجهود بين الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف، وبما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطوير الكفاءات والخبرات في مجال التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
وبهدف الوصول للمسببات الجذرية للحوادث ومشاركة الدروس المستفادة على المستوى الوطني للحد من تكرارها.
توضيح الخطوات
اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامجويهدف المجلس من
إطلاق البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية،
إلى توضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج.
بالإضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت في توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها.
تزويد المنشآت
والعاملين باللوائح والانظمةويسعى المجلس من
خلال الموقع الإلكتروني إلى تزويد المنشآت والعاملين باللوائح والأنظمة والأدلة
الاسترشادية الفنية والإدارية والخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس.
وذلك استمراراً لتطبيق المجلس للمهام والصلاحيات المسندة له بناءً على تنظيم المجلس المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وبتاريخ 7-7-1443 هـ.
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