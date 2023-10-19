الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

إضافة 7 مسارات جديدة.. بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض"

حافلات الرياض
حافلات الرياض
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض" وذلك ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، اليوم الخميس.اضافة اعلان

تعزيز خدمات النقل العام بالرياض

 ويهدف مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض إلى تعزيز خدمات النقل العام في مدينة الرياض، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية، التي تسهم في تحسين البيئة الحضرية.
لافتةً النظر إلى أنه تم تسيير قرابة 631 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 6 ملايين و310 آلاف راكب منذ إطلاق خدمة "حافلات الرياض" في شهر مارس الماضي من هذا العام.

40 مسارًا في حافلات الرياض

 وبإطلاق المرحلة الرابعة يصل إجمالي مسارات "حافلات الرياض" إلى 40 مسارًا تُخدم من قبل 614 حافلة تغطي أكثر من 1632 محطة ونقطة توقف مختلفة وتغطي 70% من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كلم.
حيث يواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض قبل نهاية العام الميلادي الحالي.

7 مسارات جديدة

 وتشمل المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، كالتالي:
1 - سينطلق مسار 932 من حي الربيع توقفاً في محطة الياسمين.
2 - ينطلق مسار 933 من حي النزهة توقفاً في محطة التعاون.
3 - سينطلق مسار 942 من حي الخليج توقفاً في محطة الروضة.
4 - ينطلق مسار 944 من محطة الأندلس إلى محطة الخليج.
5 - سيكون انطلاق مسار945 من حي الخليج إلى محطة النهضة.
6 - مسار 947 سينطلق من محطة الشهداء إلى محطة المونسية.
7 - سيكون انطلاق مسار 948 من حي اليرموك توقفاً في محطة اليرموك.
وتهدف إضافة المسارات إلى توسيع شبكة خدمات حافلات الرياض، وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين والمقيمين في المدينة، والإسهام في تقليل الازدحام المروري وتحسين الكفاءة والمرونة في نقل الركاب عبر المدينة بدقة وأمان وراحة.

تطبيق "حافلات الرياض"

 ويتم دعم خدمة "حافلات الرياض" من خلال استخدام تطبيق "حافلات الرياض" والذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها تخطيط الرحلة من خلال خاصية "اختر وجهتك".
والقدرة على تتبع الرحلة من خلال "تتبع مسارك" من خلال الخريطة التفاعلية، وكذلك إمكانية شراء التذاكر من خلال خاصية "اشتر تذكرتك“.

البوابة الإلكترونية بحافلة الرياض

وتقدم البوابة الإلكترونية الخاصة بحافلة الرياض (اضغط هنا) مجموعة متنوعة من الخيارات للركاب لمعرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر.
 كما تتيح أيضًا خدمة "بطاقة درب" لدفع أجرة الحافلة بكل سهولة ويسر، ويمكن شراء البطاقة عبر أجهزة بيع التذاكر في محطات "حافلات الرياض" أو مكاتب بيع التذاكر.

أسعار مناسبة

بالإضافة إلى خيارات متعددة لشراء التذاكر حيث تتضمن أسعارًا مختلفة: سعر تذكرة ساعتين بتكلفة 4 ريالات، وتذكرة 3 أيام بتكلفة 20 ريالاً، وتذكرة 7 أيام بتكلفة 40 ريالاً، وتذكرة 30 يومًا بتكلفة 140 ريالاً.

اقرأ أيضا

اختبارات الثانوية
2:57 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

وفقا للائحة تقويم الطالب.. تنظيم لإعادة إصدار شهادة إتمام الثانوية

المركز الوطني للأرصاد
1:39 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على الجوف والباحة

مسجد الصلاة الأذان
12:21 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

الخميس 4 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

IMG-20231019-WA0000
12:13 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

وزير الدفاع يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة باليمن

اقرأ أيضا

ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء اليونان واليابان

لغة الأرقام تكشف إنجاز الإسعاف الجوي خلال شهرين

في حالات إصابة العمل.. ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات الاجتماعية؟

أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وشرط تأجير المسكن المدعوم

تحذير من الدفاع المدني على هذه المناطق حتى الإثنين المقبل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

وزير الخارجية
7:49 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني

WhatsApp Image 2023-10-18 at 7.08.57 PM
7:23 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ماذا تعرف عن زراعة اللوز في عسير والباحة؟

رعي جائر - اغنام - مخالفة - الغطاء النباتي
7:19 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق

جامعة الملك فيصل
6:57 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإسعاف الجوي
6:05 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حادث تصادم بجدة.. وتدخل سريع من الإسعاف الجوي

حافلات الرياض
6:22 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

إضافة 7 مسارات جديدة.. بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض"

إطلاق 3 مشاريع سكنية جديدة
5:57 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

بشرى سارة.. إطلاق 3 مشاريع جديدة في ضاحية الفرسان بـ1400 وحدة سكنية (فيديو)

موديز
5:26 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"موديز" تتوقع نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط 3.2% في هذه السنوات

تسلا
5:00 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. "تسلا" تعمل على ميزة "تحذير نعاس السائق" بهذه الإجراءات

قلم أبل الجديد
4:02 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"أبل" تطرح قلمًا جديدًا بسعر مخفض وميزة تنافسيّة في هذا التوقيت