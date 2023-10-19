إضافة 7 مسارات جديدة.. بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض"

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض" وذلك ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، اليوم الخميس. اضافة اعلان





تعزيز خدمات النقل العام بالرياض



40 مسارًا في حافلات الرياض



7 مسارات جديدة



تطبيق "حافلات الرياض"



البوابة الإلكترونية بحافلة الرياض



أسعار مناسبة

