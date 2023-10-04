الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

إصدار شهادة الميلاد عبر أبشر .. ٣ طرق للوصول للخدمة

أبشر
أبشر
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نشرت وزارة الداخلية إنفوجراف يتضمن بعض الخدمات التي يمكن تقديمها عبر منصة أبشر، وأبرزها "إصدار شهادة الميلاد.

طريقة الوصول للخدمةاضافة اعلان


١- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
٢- اختيار الأحوال المدنية.
٣- اختيار خدمات شهادة الميلاد.


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