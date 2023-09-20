إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمدينة.. والدفاع المدني يباشر

نقل المصابين للمستشفى اضافة اعلان



تنفيذ الجانب الوقائي ولا إصابات



#الدفاع_المدني بالمدينة المنورة يخمد حريقاً في شقة سكنية بحي السديري، نتج عنه إصابة (5) أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/qmHWfuGgMf — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 19, 2023

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة إخماد حريق في شقة سكنية بحي السديري، نتج عنه إصابة (5) أشخاص.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني القصيم تمكنت من إخماد حريق شب في ناقلة وقود على طريق "القصيم – حائل" السريع.السيطرة على حريقوأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة للسيطرة على حريق في ناقلة وقود بالقصيم.وأكدت أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، والسيطرة على الحريق الذي لن يسفر ولله الحمد عن أية إصابات.