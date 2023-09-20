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صحيفة تواصل الالكترونية

إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمدينة.. والدفاع المدني يباشر

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حريق شقة سكنية بالمدينة
أ أ
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باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة إخماد حريق في شقة سكنية بحي السديري، نتج عنه إصابة (5) أشخاص.

نقل المصابين للمستشفىاضافة اعلان


وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني القصيم تمكنت من إخماد حريق شب في ناقلة وقود على طريق "القصيم – حائل" السريع.
السيطرة على حريق

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة للسيطرة على حريق في ناقلة وقود بالقصيم.

تنفيذ الجانب الوقائي ولا إصابات


وأكدت أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، والسيطرة على الحريق الذي لن يسفر ولله الحمد عن أية إصابات.


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