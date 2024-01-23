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إصابة شخص.. مدني الخبر يباشر حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة

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حريق الخبر
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ بإدارة مدني الخبر تحركت لمباشرة حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة.اضافة اعلان

مدني الخبر يباشر حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ بالخبر في المنطقة الشرقية باشرت حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة، أسفر عن إصابة شخص وأضرار مادية.
في الوقت نفسه، أصدرت المديرية تحذيرًا بضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء ومناطق من المملكة.


ضرورة اتباع إرشادات الوقاية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة اتباع ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة عند استخدام الفحم والحطب، المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدفاع المدني يُحذر من القاتل الصامت

 وأكدت المديرية على حسابها في منصة "إكس"، على أهمية اتباع إرشادات الوقاية على النحو التالي:
1 - إطفاء النار الناتجة من الفحم والحطب عند الخروج من المنزل أو النوم.
2 - عدم إشعالها في الأماكن المغلقة.
3 - تهوية المكان منعًا لحدوث الاختناق.
4 - منع الأطـفـال مـن الاقتراب أو العبث بها.


الدفاع المدني ينجح في إخماد حرائق بمناطق مختلفة

يأتي هذا في وقت نجح فيه الدفاع المدني من إخماد حريق شبّ في مركبة بمواقف أحد المباني في جدة، مع مباشرة حريق بميناء الملك عبد العزيز في الدمام.


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