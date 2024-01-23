"إرواء" ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في المملكة وفقا لتصنيف عالمي

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حققت جمعية إرواء لخدمات المياه إنجازا مهما بحصولها على المركز الثاني عشر كأفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية للمنشآت الصغيرة خلال حفل توزيع جوائز منظمة Great Place to Work.

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جمعية إرواء لخدمات المياه:

إرواء قدمت جهودا ملموسة لتوفير بيئة عمل إيجابية وداعمة لمنسوبيها، مما أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز المهم، وقد عبّرت الجمعية عن سعادتها بهذا الإنجاز البارز الذي يبرز التزامها بتطوير بيئة العمل .من جانبه، أشاد المدير التنفيذي الأستاذ متعب المسيند بفريق العمل وبجهودهم المخلصة، وأكد على أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعمل والجهد في خلق بيئة عمل محفزة ومشجعة.هذا التكريم يشكل دافعا للجمعية لمواصلة العمل بجدية وتفانٍ ، مع التطلع إلى المزيد من الإنجازات المشرفة في مجال خدمة المياه والمساهمة الإيجابية في المجتمع.