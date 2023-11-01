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إرشادات مهمة للمزارعين قبل زراعة نبات شمندر المائدة

الشمندر - البنجر
الشمندر
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قال الإرشاد الزراعي إن كميات الأسمدة الواجب إضافتها لنباتات شمندر المائدة تتحدد على أساس نتائج تحليل التربة.
 

الكميات المناسبة:اضافة اعلان


وأوضح أنه يجب إضافة الكميات المناسبة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كما يجب تجنب إضافة كميات زائدة من النيتروجين حتى لا يزداد النمو الخضري على حساب نمو الجذور ونوعيتها.

محاصيل زراعية:


في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المزارعين، باستخدام آلات الرش المناسبة لكل محصول، وذلك عند مكافحة الآفات.

وقال الخبير الزراعي مصنت الشراري، إنه إذا كان هناك محاصيل زراعية كبيرة فيجب استخدام آلات رش كبيرة.

وأضاف: "ليس من المنطق استخدام مرشة الظهر على مساحة كبيرة، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك إهدار للوقت".

وتابع: "في هذه الحالة يجب استخدام الآلة الكبيرة التي تعمل بالماتور وذلك لتغطية أكبر مساحة ممكنة".

طريقة خاطئة:


في وقت سابقن نصح الإرشاد الزراعي بتجنب تبريد الأدوية البيطرية عن طريق وضعها في ماء الشرب وذلك للأغنام والماعز.

وأوضح أن هذه ممارسة خاطئة تؤثر سلبًا على فاعلية وتأثير هذه الأدوية.

وأضاف أن تبريد الدواء بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تخفيف تركيزه والتأثير على قدرته.

الإرشاد الزراعي


وأيضا، نصح الإرشاد الزراعي، المربين، بالطريقة الصحيحة لتخزين الأعلاف وذلك حتى لا تتسبب الطريقة الخاطئة في الكثير من المشاكل.

وأوضح أنه من الممارسات الخاطئة تخزين الأعلاف بالقرب من حظائر التربية، حيث قد يتسبب ذلك في تلوث الأعلاف بالأمراض والبكتريا.

وأضاف أن العدوى قد تنتقل من الأغنام والماعز إلى الإنسان وبالتالي قد تصبح مصدرا للإصابة للحيوانات الأخرى.

مياه الصرف 


في وقت سابق، أوصى حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة بعدم السماح للأغنام بشرب مياه الصرف الصحي حتى لا تصاب بالتسمم.

كما حذرت إدارة الإرشاد الزراعي أيضا من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق.

 وأوضحت أن ذلك يمثل مصدر خطر كبير على الحيوانات لأنه يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات.

وأضافت أن الأرضيات والحظائر العشوائية الملوثة بالرواسب والفضلات موطنا للحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض





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