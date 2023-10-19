إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأمنية

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تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات في التمرين التعبوي المشترك لـ 5 قطاعات قوى الأمن الداخلي «تمرين وطن 93».

وتأتي المشاركة بقوة بشرية متخصصة ومدربة ومزودة بالآليات والحلول التقنية والمعدات والتجهيزات، وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية. اضافة اعلان





صقل الخبرات الأمنية للمشاركين





تنوع التدريب العملياتي





دعم قدرات المكافحة بنظام "واعي"





تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني



ويهدف «تمرين93» إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن.ويشهد "تمرين 93" تنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، وفقا لصحيفة "مكة".وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد دعمت إمكاناتها بنظام "واعي" لتطوير القدرات والاستشارات بالأمن السيبراني، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك بمقر المديرية بالرياض.ويسهل "واعي" إجراءات العمل ويدعم خطط التحول الرقمي الآمن، ويطور البنية التحتية للأمن السيبراني، ويؤهل كوادر المديرية البشرية للأمن السيبراني ويرفع جودة الأعمال ومخرجاتها، ويوعي بالمخاطر.