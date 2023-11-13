إدارات التعليم: نظام إلكتروني لمتابعة الاختبارات

أ أ

وضعت إدارات التعليم بالمناطق خططها الاستعدادية لتطبيقها في أسبوع الاختبارات، واشتملت الخطة التي وضعتها الإدارات على الانتهاء من تبليغ الميدان بأنظمة ولوائح الاختبارات المحدثة والتدريب عليها. اضافة اعلان





لجان إشرافية لمتابعة سير الاختبارات





الاختبارات التحريرية لتعليم الرياض





340 ألف طالب وطالبة في المدينة



إضافة إلى تشكيل اللجان الإشرافية لمتابعة سير الاختبارات على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، فضلاً عن نظام إلكتروني لمتابعة أعمال الاختبارات بالتعاون مع مكاتب التعليم وإدارة تقنية المعلومات.مع دعم فني متواصل لمتابعة ومعالجة ملفات الطلاب والطالبات في نظام نور، وكذلك خطة إشرافية متكاملة من قبل مكاتب التعليم، بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى لمتابعة المدارس أيام الاختبارات.وأدى طلاب مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445، للطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي.وسط متابعة ميدانية من مديري التعليم والمساعدين والمشرفين، وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حركة المرور والسير في محيط المدارس.وأدى أكثر من 340 ألف طالب وطالبة الاختبارات بمدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة، و397.900 طالبًا وطالبة من جميع مراحل التعليم الثلاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.وسط استعدادات متكاملة هيأتها الإدارة ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم في بيئة مناسبة بكل يسر وسهولة.