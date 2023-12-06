الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إحكام: الرد على إفادة طلبات التملك المرفوعة خلال 15 يومًا

احكام
الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) للمستفيدين، بالرد على الإفادات المرسله لهم عبر منصتها الرقمية إحكام.اضافة اعلان

استكمال المعلومات عن تملك العقارات المرفوعة 

وتطالب الإفادات باستكمال معلومات وبعض النواقص والملاحظات المتعلقة بطلبات تملك العقارات المرفوعة بالمنصة.
وأوضحت الأمانة العامة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" أن المدة الزمنية المتاحة للرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة تكون خلال 15 و30 يومًا للإفادات الواردة من لجان النظر.

إشعار المستفيدين بوجود طلب الإفادة

ونوهت أنها تقوم بإشعار المستفيدين بوجود طلب إفادة من خلال إرسال رسالة نصية sms وبريد إلكتروني، على عناوين الاتصال للمستفيدين المسجلة في المنصة.
وأشارت إحكام إلى أن طريقة التأكد من وجود الإفادة تتم من خلال دخول المستفيد على حسابه في المنصة، ثم الدخول على «طلباتي»، و"التحقق من حالة الطلب".

وسائل التواصل مع الأمانة العامة للجان النظر

وذكرت الأمانة أنها خصصت عددًا من قنوات التواصل لخدمة المستفيدين، ومنها هاتف مركز التواصل الموحد رقم 920035544، أو البريد الإلكتروني.
أو من خلال حساب إحكام في موقع التواصل الإجتماعي إكس @ehkaam_sa، للرد على استفساراتهم ورفع الوعي بقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
3:13 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الموعد والشروط.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

أمطار المملكة
3:01 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ8 مناطق من أمطار وسيول وأتربة

68666
2:49 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

ظهراليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع بردية القريات

المركز الوطني للحياة الفطرية
2:44 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

بيان مهم من "الحياة الفطرية" حول رصد خليجي يصطاد كائنات فطرية

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. أشهر أساليب الاحتيال على المواطنين و 120ألف ريال تمويل من بنك التنمية

عاجل.. أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية من "سكني" للمواطنين

عاجل.. خادشة للحياء.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على شخص ارتكب هذه الجريمة

شاهد.. تساقط أمطار عزيرة على حي الفروسية شرق جدة

صاروخ عسكري في حديقة منزل.. هكذا كانت نهايته بعد 100 عام!

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

تعديل
12:36 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مفاجأة عن "كنية المنزل".. خطوات تعديل بيانات السكن في منصة الدعم بالضمان الاجتماعي

هيئة تقويم التعليم والتدريب
12:11 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. غدًا إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي (تفاصيل)

أمانة العاصمة المقدسة
11:38 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:15 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أكثر من 548 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الدفاع
3:16 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة ومواعيد التقديم بالوظائف العسكرية المتاحة

أمطار المملكة
3:01 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ8 مناطق من أمطار وسيول وأتربة

سكني
2:09 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية من "سكني" للمواطنين

الضمان الاجتماعي المطور
1:02 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. هل تستحق زوجـة المواطن "غير السعودية" الضمان الاجتماعي؟

تعديل
12:36 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مفاجأة عن "كنية المنزل".. خطوات تعديل بيانات السكن في منصة الدعم بالضمان الاجتماعي

هيئة تقويم التعليم والتدريب
12:11 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. غدًا إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي (تفاصيل)