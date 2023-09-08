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إحباط محاولة تهريب نحو 184 ألف حبة كبتاجون في منفذ البطحاء (فيديو)

كبتاجون
شحنة الكبتاجون
أ أ
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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة لتهريب 183,900 حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.اضافة اعلان
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ البطحاء، عُثر على تلك الكمية من حبوب "الكبتاجون" مُخبأة بداخل شنطة المركبة.


القبض على مُستقبِل المضبوطات

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مُستقبِل المضبوطات داخل المملكة.
وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.


الإبلاغ عن محاولات التهريب

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417) .
وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. 


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