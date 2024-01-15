الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من السموم في عسير

مخدرات
المخدرات
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات:اضافة اعلان


وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط عملية تهريب بجازان:


أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

إحباط تهريب 122,200 قرص مخدر:


ففي منطقة مكة المكرمة، تمكنت مكافحة المخدرات من القبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجه 122,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

طرق الإبلاغ:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما تم تخصيص رقم 999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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