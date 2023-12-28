إحباط محاولة تهريب أكثر من (1.6) طن من مادة الحشيش المخدر بمنطقة نجران

أ أ

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة نجران أحبطت محاولة تهريب طن و(693) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. اضافة اعلان







إحباط تهريب طن حشيش وضبط الجناة



ضرورة الإبلاغ عن مروجي المخدرات

