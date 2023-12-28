إحباط محاولة تهريب أكثر من (1.6) طن من مادة الحشيش المخدر بمنطقة نجران

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صرّح
المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات
البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة نجران أحبطت محاولة تهريب طن و(693)
كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
إحباط
تهريب طن حشيش وضبط الجناة وأكد أنه تم القبض على المشاركين في تهريبها،
وهم مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى استكمال الإجراءات
النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن مروجي المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما
يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج
المخدرات.
وبينت أن الإبلاغ يكون من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.