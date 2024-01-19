الجمعة، 07 رجب 1445 ، 19 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إحباط تهريب 6600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و44 كيلو حشيش في جازان

حرس الحدود
حرس الحدود
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 6600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.اضافة اعلان
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على مروج لـ "الإمفيتامين" في الجوف

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.


حرس الحدود يحبط تهريب 400 كيلوجرام من القات


وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان عملية تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

توقيف سوداني يروج نبات القات في "الدائر"

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

ضبط يمني بحوزته 3 أمتار من الحطب المحلي

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا أمس، ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي المستخدم في الأنشطة التجارية في منطقة مكة المكرمة.

وسائل التواصل للإبلاغ عن المهربين والمروجين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

الآن.. تساقط أمطار غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة على هذه المناطق

عاجل.. 5 إجراءات للتعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

عاجل.. الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

بينها بلد عربي.. تقرير دولي يحدد أكثر 10 دول خطورة في قيادة السيارات

مختصون: 3 مكاسب من وراء تخفيض تكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مخدرات 9:16 م الخميس، 18 يناير 2024

"قات" و "حشيش".. إحباط عملتي تهريب في جازان والكشف عن الكمية المضبوطة

الامن العام1 4:33 م الخميس، 18 يناير 2024

توقيف باكستاني في المدينة المنورة أتلف جهاز رصد عمدًا

مخدرات 8:09 م الأربعاء، 17 يناير 2024

الإطاحة بمروجي السموم في عسير قبل توزيع 180 كجم من "القات المخدر"

القات المخدر - جازان - المخدرات 6:01 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 75 كيلو جرامًا من المخدرات

اقرأ أيضا

مزارعي القمح
3:07 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية (تفاصيل)

الشيخ عبد الباري
3:03 م الجمعة، 19 يناير 2024

خطيب المسجد النبوي يتحدث عن سيرة امرأة فاضلة خلّد القرآن ذكرها

استقالة
1:02 م الجمعة، 19 يناير 2024

استقالة أكثر من 55 ألف مواطن من وظائفهم لهذا السبب

منصة التراخيص الفورية للتخييم
12:04 م الجمعة، 19 يناير 2024

إطلاق منصة التراخيص الفورية للتخييم في 51 موقعًا بالمملكة (صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

67575
7:05 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. محلل طقس يُحذر: درجة الحرارة أقل من الصفر بهذا التوقيت (فيديو)

العالم فى اسبوع
6:04 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. العالم في أسبوع.. الحد الأدنى والأقصى لعطلة العيدين و163 ألف مسلم جديد بالمملكة

تبرعات السعودية للفلسطينيين 2
5:55 م الجمعة، 19 يناير 2024

619 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين (صور)

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
5:10 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. 5 إجراءات للتعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

الحج - الحرمين - شؤون الحرمين
4:03 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

اخطر الدول في قيادة السيارات
3:54 م الجمعة، 19 يناير 2024

بينها بلد عربي.. تقرير دولي يحدد أكثر 10 دول خطورة في قيادة السيارات