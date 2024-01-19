إحباط تهريب 6600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و44 كيلو حشيش في جازان

أ أ

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 6600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. اضافة اعلان

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.





القبض على مروج لـ "الإمفيتامين" في الجوف





حرس الحدود يحبط تهريب 400 كيلوجرام من القات



توقيف سوداني يروج نبات القات في "الدائر"



ضبط يمني بحوزته 3 أمتار من الحطب المحلي



وسائل التواصل للإبلاغ عن المهربين والمروجين

