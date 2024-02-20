إحباط تهريب 540 كجم قات مخدر وضبط رتب وأنواط عسكرية مخالفة في 3 مناطق

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.



إحباط تهريب قات مخدر



الإبلاغ عن عمليات التهريب



ضبط رتب وأنواط مخالفة

