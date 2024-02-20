الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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إحباط تهريب 540 كجم قات مخدر وضبط رتب وأنواط عسكرية مخالفة في 3 مناطق

القات المخدر
القات المخدر
أ أ
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

إحباط تهريب قات مخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (390) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ضبط رتب وأنواط مخالفة

وفي الرياض ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية، اليوم، مايفوق 2000 رتبة وأنواط عسكرية وشعارات عسكرية متنوعة، وتم إغلاق محلين لمخالفتهما النشاط المرخص لهما، وذلك بعد حملة تفتيشية في محافظة وادي الدواسر والسليل.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة التجارة، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.

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