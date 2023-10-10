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صحيفة تواصل الالكترونية

إحباط تهريب 20 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بنجران

ضبط مهربي مخدرات
ارشيفية
أ أ
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالفين لنظام أمن الحدود ، لمحاولتهما تهريب (20)كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

شرطة حقل

قبضت شرطة محافظة حقل بمنطقة تبوك على 3 مواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا لإخفاء وترويج مادة الأفيون المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

محافظة الطائف

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة الطائف لترويجهما 13,901 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
 وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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