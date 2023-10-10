إحباط تهريب 20 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بنجران

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالفين لنظام أمن الحدود ، لمحاولتهما تهريب (20)كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





شرطة حقل



محافظة الطائف



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