إحباط تهريب 143 كجم من السموم في عسير

إحباط محاولة تهريب 143 كجم من المخدرات: اضافة اعلان



في وقت سابق، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.



الإطاحة بالمواطنين وإحالتهما للنيابة:



وأوضحت أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.



وقبل قليل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.



اتخاذ الإجراءات اللازمة:



وأوضح أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات



في وقت سابق وبالتحديد في منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



القبض على شخص لترويجه مادة الإمفتامين المخدر



وفي الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



ضبط شخص لترويجه مادة القات المخدرة



كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.



طرق الإبلاغ عن الوقائع:



وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير تهريب 143 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.