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إحباط تهريب 116 كيلو جرامًا من المخدرات في جازان وضبط مخالفين بمحمية الإمام عبدالعزيز

المديرية العامة المخدرات
أرشيفية
أ أ
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (116) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

الأمن البيئي


ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
 وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص غرامة تصل الى (3000)ريال.

التعاون مع الأمن

 وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
 كما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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