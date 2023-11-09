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إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدر في هذه المنطقة

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود
القات
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 أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، محاولة تهريب 58 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

إحباط تهريب قات مهدر


قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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