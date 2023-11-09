إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدر في هذه المنطقة

أ أ

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، محاولة تهريب 58 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





إحباط تهريب قات مهدر



الإبلاغ عن المهربين

