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صحيفة تواصل الالكترونية

إحالة أي مشروع قيمته 200 مليون ريال فأكثر إلى مركز التخصيص لدراسته

البنية التحتية
مشاريع البنية التحتية
أ أ
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أقرت الجهات المختصة، أنه في حال رغبة الجهات الحكومية تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشاريع بنية تحتية أو خدمة عامة تبلغ قيمتها 200 مليون ريال أو أكثر، إحالة هذه المشاريع إلى المركز الوطني للتخصيص.اضافة اعلان
وذلك لعقد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص قبل طرحه، أو إجراءات إبرام العقد أو تجديده أو تمديده، ويبدأ العمل بهذه الآلية من العام القادم، وفقًا لـ "عكاظ".


إحالة مشاريع الـ 50 مليون ريال إلى المركز

وبين القرار، أن المشاريع التي ترغب الجهات الحكومية بنقل ملكية أصولها ذات الصلة بالبنية التحتية أو الخدمات العامة إلى القطاع الخاص بقيمة 50 مليون ريال، فإنها ستحال أيضاً إلى مركز التخصيص.
وتحتسب القيمة المقدرة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمات عامة، عبر احتساب القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع.


النفقات الرأسمالية والتشغيلية

وضرورة تحقيق الحد الأدنى في أي من النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها.
وتشمل نقل ملكية الأصول، والالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.


نقل ملكية أصول لأي جهة حكومية

وفيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناء على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.

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