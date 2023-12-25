إجراء مهم من وزارة التجارة حول تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونياً

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أعلنت وزارة التجارة عن إمكانية تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونيا، وذلك بهدف تعزيز الامتثال.
تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونياوأتاحت الوزارة تقديم البلاغات حول مخالفات نظام الشركات إلكترونيا غبرmc.gov.sa/cc وذلك
للارتقاء ببيئة الأعمال التجارية.
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فئات يحق لها تقديم بلاغ مخالفات الشركاتوحددت الوزارة الفئات التي يحق لهم تقديم البلاغات، حيث حددت 7 جهات هى:
1ـ المساهم أو الشريك
2ـ عضو مجلس المديرين
3ـ مجلس المدريرين
4ـ مجلسي الإدارة
5ـ عضو مجلس الإدارة
6ـ محاسب قانوني أو مصفي
7ـ أي فرد أو جهة متضررة
مميزات تقديم البلاغات ضد مخالفات تظام الشركات إلكترونيا ـ تقديم البلاغات عن بعد
ـ الحصول على رقم البلاغ وإمكانية متابعته
ـ الحصول على التحديثات حول البلاغ بشكل دوري
التجارة تحث الشركات بالإلتزام بنظام الشركاتوكانت وزارة التجارة حثت عموم الشركات العاملة في المملكة على الالتزام
بنظام الشركات وعدم الإخلال بواجباتها تجاه الشركاء والمساهمين ونشر قوائمها
المالية.
والحرص على عدم تضمين التقارير أو القوائم المالية المقدمة للشركاء أو الجمعيات العامة أي بيانات كاذبة أو مضللة وذلك وفقاً لما نصت عليه بنود نظام الشركات.
عدم تعطيل انعقاد الجمعية العموميةكما دعت الوزارة الشركات إلى عقد الجمعيات العامة العادية خلال مواعيدها المحددة وعدم تعطيل الدعوة إليها
وتأخير انعقادها.
بالإضافة إلى تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على كافة الوثائق اللازمة تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والشفافية.
تمكين الاطلاع على الحسابات والمستندات والوثائقوأكدت "التجارة" أهمية تمكين كل من يحق لهم وفق نظام الشركات
الاطلاع على أوراق الشركة والحسابات والمستندات والوثائق الخاصة بها، وإعداد
المحاضر الخاصة بالاجتماعات وتدوينها، وتزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة وفاعلة وجاذبة، وحفظ حقوق الشركاء والمتعاملين وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.